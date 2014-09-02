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Городское управление

02 сентября 2014, 15:35

Народному артисту России Александру Филиппенко исполнилось 70 лет

юбилеи Александр Филиппенко городское управление

Александр Филиппенко отмечает 70-летие

Народный артист России Александр Филиппенко отмечает 2 сентября юбилей. Актеру театра и кино исполнилось 70 лет.

Филиппенко учился в Московском физико-техническом институте (МФТИ), играл за студенческую команду КВН и руководил эстрадной студией МГУ. После получения диплома два года отработал инженером в Институте геохимии АН СССР.

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Вскоре, впрочем, Филиппенко понял, что сцена привлекает его сильнее карьеры инженера: через несколько лет после окончания вуза он поступил в театральное училище имени Щукина. Актер выходил на подмостки Театра на Таганке, затем поступил в труппу театра имени Вахтангова. В 1996 году Филиппенко возглавил театр "Моно-Дуэт-Три" при Москонцерне. В 2000 ему было присвоено звание народного артиста России.

Актер снялся более чем в 80 фильмах, в том числе в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Мастер и Маргарита", "Мой друг Иван Лапшин". Голосом Филиппенко говорят в русской озвучке герои мультфильмов "Покахонтас", "Полярный экспресс", "Рождественская история".

Александр Филиппенко. Фото: m24.ru

С юбилеем артиста поздравил 2 сентября Сергей Собянин.

"К этому знаменательному жизненному рубежу Вы подошли с богатым творческим багажом. Вами блистательно сыграны десятки ролей в театре и кино, которые принесли Вам искреннюю любовь зрителей. Убежден, что Ваш яркий актерский талант и высокое художественное мастерство будут и впредь дарить поклонникам радость встречи с замечательным искусством", - говорится в телеграмме мэра Москвы.

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