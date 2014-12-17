Художники представили современные образы сотрудников музеев в ММОМА

"Афиша": Открылась выставка "Образы музея"

В Музее современного искусства бульваре открылась выставка "Образы музея". Она посвящена одежде сотрудников музеев, сообщает телеканал "Москва 24".

Художники и дизайнеры переодели представителей различных музейных профессий: от уборщиц до смотрителей. Некоторые персонажи, представленные на выставке, в реальности не существуют.

На выставке представлены работы Андрея Бартенева, Кати Бочавар, дуэта "ЕлиКука", Леонида Алексеева, Тиграна Аветисяна и других.

"Они представят интерпретации гардероба работников музея – предметы одежды и внешние черты, отражающие их собственные переживания музейного пространства, которые будут дополнены эскизами, лукбуками, образцами тканей, справочными и подготовительными материалами", - сообщили в ММИОМА.

Выставка открыта на двух площадках: в Музее современного искусства на Тверском бульваре и в универмаге "Цветной" на Цветном бульваре. Билет в ММОМА – 250 рублей, выставка в "Цветном" бесплатна.

Выставка "Образы музея" открыта до 18 января.