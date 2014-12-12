Картины Федора Конюхова представили в музее современного искусства

Фото: M24.ru

В Московском музее современного искусства открылась выставка Федора Конюхова – путешественника, писателя, священника и художника в одном лице, сообщает телеканал "Москва 24".

В шести залах музея на двух этажах разместили несколько сотен работ Конюхова. Здесь есть графика, живопись и даже иконопись. Некоторые эскизы Конюхов делает во время путешествий. Посетители выставки увидят Эверест, который путешественник покорил дважды, и бедуинских девушек, в свое время так впечатливших Конюхова.

Выставка путешественника Федора Конюхова открылась в Москве

В центре главного зала возвышается настоящая деревянная часовня. В 2015 году ее транспортируют в Антарктиду и установят посреди льдов.

Добавим, что на счету у Федора Конюхова более 50 экспедиций. Он первым достиг всех пяти полюсов: Северного, Южного, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты (Эверест) и полюса яхтсменов (мыс Горн). Конюхов 15 раз пересекал Атлантику. В 2014 году установил очередной мировой рекорд: в одиночку пересек на весельной лодке Тихий океан за 159 суток 14 часов 45 минут. Имя путешественника занесено в энциклопедию "Хроника человечества".

Выставка Федора Конюхова работает до 25 января.