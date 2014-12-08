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Культура

08 декабря 2014, 12:34

Предсказывать будущее с помощью искусства научат в ММОМА

выставки художники экспозиции Музей современного искусства

Фото: mmoma.ru

С 16 декабря по 15 марта в Музее современного искусства будет работать выставка "Музей с предсказаниями". Мероприятие приурочено к празднованию 15-летия ММОМА.

Изюминкой выставки станет японское печенье с предсказанием. Организаторы выставки отмечают, что искусство – это своеобразная форма предсказания, так как любое художественное произведение отражает тенденции будущего, является высказыванием о времени.

"Экспозиция охватывает всю коллекцию музея – работы художников XX-XXI вв., различные виды искусства (живопись, скульптура, графика, инсталляция, видео). Основной стержень выставки — хронологическое повествование от начала XX века и до сегодняшнего дня. Экспозиция представит своего рода дайджест ключевых "пророческих" моментов в новейшем российском искусстве", - сообщили в ММОМА.

Посетители увидят научную библиотеку музея. В шкафах-витринах разместят книги из фонда, издания по современному искусству. Библиотека открыта для посетителей по четвергам и субботам.

Покажут гостям отделы хранения и самые ранние музейные приобретения, в числе которых работы Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико, Поля Дельво. Особое внимание на выставке уделят ключевым событиям в истории ММОМА. Каждая комната, в которой можно найти знаковые для истории музея вещи, оформлена в индивидуальном архитектурном стиле.

Экспонаты представят традиционно – в выставочных залах, а также в специальных залах "открытого хранения" живописи, графики, скульптуры.

В рамках выставки покажут произведения Виктора Алимпиева, Юрия Альберта, Бориса Анисфельда, Армана, Александра Бродского, Давида Бурлюка, Эдуарда Гороховского, Владимира Дубосарского, Александра Виноградова, Константина Звездочетова, Ирины Кориной и других художников.

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