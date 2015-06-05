В Московском планетарии откроют выставку "Карандаш против камеры"

Фото: planetarium-moscow.ru

19 июня в Московском планетарии откроется выставка 3D иллюзий "Карандаш против камеры" бельгийского художника Бена Хайне. Его работы совмещают и фотографию, и рисунок.

Посетители увидят около тридцати фотографий Хайне, восемь объемных инсталляций на основе этих работ, а также познакомятся с историей их создания.

В свои фотографии Бен добавляет персонажей из сказок, показывая обычные вещи с необычной стороны. К слову, его фотографии отличаются присутствием на них рук самого автора – это ставит зрителя на место художника.

Экспозицию разделят на тематические зоны: "зоопарк", "город" и "жизнь замечательных людей". Будет также организовано пространство, где все желающие смогут послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

Кроме того, специально для этой выставки Бен создаст новую работу, которую посвятит достопримечательностям Москвы.