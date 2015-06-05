Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня 2015, 16:54

Культура

В Московском планетарии откроют выставку "Карандаш против камеры"

Фото: planetarium-moscow.ru

19 июня в Московском планетарии откроется выставка 3D иллюзий "Карандаш против камеры" бельгийского художника Бена Хайне. Его работы совмещают и фотографию, и рисунок.

Посетители увидят около тридцати фотографий Хайне, восемь объемных инсталляций на основе этих работ, а также познакомятся с историей их создания.

В свои фотографии Бен добавляет персонажей из сказок, показывая обычные вещи с необычной стороны. К слову, его фотографии отличаются присутствием на них рук самого автора – это ставит зрителя на место художника.

Экспозицию разделят на тематические зоны: "зоопарк", "город" и "жизнь замечательных людей". Будет также организовано пространство, где все желающие смогут послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

Кроме того, специально для этой выставки Бен создаст новую работу, которую посвятит достопримечательностям Москвы.

Дата: 19 июня в 10.00

Место: Московский планетарий

Цена: от 150 рублей

выставки фотографии Московский планетарий Бен Хайне художник

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика