Выставка The New International открылась в "Гараже"

"Афиша": В "Гараже" открылась выставка The New International

В "Гараже" продолжают вспоминать 1990-е годы. Там открылась выставка The New International. Новая экспозиция исследует творчество десяти художников двух поколений из разных стран, сообщает телеканал "Москва 24".

Представители первого поколения - Александр Бренер, Феликс Гонзалес-Торрес, IRWIN, Ширин Нешат, Сантьяго Сьерра, Йохан Гримонпре. К моменту социальных и политических перемен 90-х они уже заявили о себе миру, показав масштабы своего таланта. Второе поколение возникло в 70-х - это Дан Во, Макико Кудо, Гошка Макуга. Мастера творили в условиях свободы слова.

"Представленных на выставке художников объединяет то, что их становление и творческое развитие пришлось на период глобализации и стирания территориальных границ, повлекших за собой радикальные перемены", - отметили организаторы.

В своих работах художники затрагивают актуальные темы: окончание холодной войны, крах коммунизма, страх перед угрозой терроризма, начало политики идентичности.

Так, вьетнамец Дан Во представил композицию "Мы народ", которая чем-то напоминает осколки упавшего на Землю метеорита. Художник воссоздал, а затем разделил на 250 частей статую Свободы. Обломки главного символа демократии, разбросанные по всему миру, символизируют невозможность существования политических идеалов, которые он олицетворяет.

"У нас есть шесть частей. Я намеренно не хотела брать какие-то узнаваемые части: глаза или факел. Любопытно наблюдать, как со временем меняется взгляд на многие вещи", - рассказала главный куратор музея современного искусства "Гараж" Кейт Фаул.

Александр Бренер украсил по своему усмотрению картины Малевича. В амстердамском музее эту акцию назвали вандализмом. За свой "проступок" художник даже отсидел пять месяцев в тюрьме.

Макико Кудо прокажет посетителям свои полумистические картины, навеянные снами.

Выставка работает 1 августа по 21 сентября. Билет – 300 рублей.