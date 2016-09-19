Явка на выборы в Подмосковье превысила 37%

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Явка избирателей в Подмосковье на выборы в Государственную думу составила 37,36 процентов. Об этом сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, передает Агентство "Москва".
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что явка на выборы депутатов Госдумы в столице по предварительным данным превысила 35 процентов. По стране явка составила 47,81% процента.
После обработки 95 процентов голосов "Единая Россия" набирает 54,19 процента голосов, КПРФ – 13,43 процента, за ней с небольшим отрывом следует ЛДПР – 13,25 процента. Замыкает четверку "Справедливая Россия", набирающая пока 6,18 процента.
В 2011 году на выборы в Госдуму пришлось около 66 процентов избирателей-москвичей, в 2007 году – порядка 55 процентов, в 2003 - 57,5 процента.
В целом по стране в 203 округах из 225 лидирует ЕР, еще в семи округах лидируют КПРФ и "Справедливая Россия". ЛДПР по-прежнему занимает первое место в пяти одномандатных округах.
Кроме того, партия "Родина" выигрывает в одном округе, как и "Гражданская платформа". Также единственным самовыдвиженцем, побеждающим по одномандатному округу, является Владислав Резник. Он лидирует в Адыгейском одномандатном округе.
Выборы в 2016 году прошли по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партиям для попадания в думу необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов.