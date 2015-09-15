МГУ поднялся на шесть позиций в мировом рейтинге университетов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Московский государственный университет поднялся на шесть позиций в мировом рейтинге вузов QS World University Rankings, сообщается на сайте компании, составившей рейтинг.

МГУ вновь стал лучшим российским университетом, заняв 108 строчку. В прошлом году он был на 114-м месте, а в 2013 году – на 120-м.

Следующий за МГУ российский вуз – Санкт-Петербургский университет – оказался на 256-м месте. Год назад он был на 233-м месте, а двумя годами ранее – на 240-м.

Третье место среди российских университетов в рейтинге занимает Новосибирский университет (317 место), четвертое – МГТУ им. Баумана (338 место), пятое – МГИМО (397 место).

Первые места в списке делят между собой Массачусетский технологический институт (MIT, 1-е место), Гарвард (2-е место) и Кембридж и Стэнфорд (3-е место). Пятерку замыкает Калифорнийский институт технологий, четвертое место в этом году не присуждалось.

Ранее сообщалось, что МГУ вошел в пятерку лучших университетов стран БРИКС. Московский университет оказался на четвертом месте в рейтинге, составленном также QS University Rankings. Всего сравнивались 400 лучших вузов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В начале лета рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") составило рейтинг 100 лучших российских вузов. Первые пять мест в топ-100 заняли ведущие университеты столицы: МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и НИУ "Высшая школа экономики".