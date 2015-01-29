Москва создала возможности для переобучения врачей - глава комиссии Совфеда

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Москва создала возможности для повышения квалификации или переобучения врачей, попавшие под сокращение в ходе реформы здравоохрания. Об этом заявил на брифинге глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, передает МИА "Россия сегодня".

В то же время он отметил, что с точки зрения организации процесса, поступать подобным образом было нельзя. "Нужно было провести аналитическую работу, ее результаты доведены до специалистов отрасли. Все должно быть прозрачно", - сказал Рязанский.

Ранее M24.ru сообщало, что Минобороны России готово трудоустроить более двух тысяч попавших под сокращение столичных медработников. При этом подготовку каждого кандидата будут "очень тщательно оценивать", а в ряде случаев отбор проведут на конкурсной основе.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

Отметим, что 1,2 тысячи медработников, которые попали под сокращение в ходе модернизации городской системы здравоохранения, уже получили компенсации от столичного правительства. По словам пресс-секретаря столичного департамента социальной защиты Анны Шаповаловой, общая сумма компенсаций медработникам на сегодняшний день превышает 409 миллионов рублей.

Напомним, столичные власти будут выплачивать компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей медицинскому персоналу, попавшему под сокращение с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Средства выплачиваются сверх выплат, положенных по трудовому законодательству (выходное пособие в размере среднего месячного и сохранение среднего заработка на период трудоустройства - не более двух месяцев со дня увольнения).

Как поддерживают врачей в Москве

Социальную поддержку сокращенные медики получат в следующих размерах:

врачи - 500 тысяч рублей;

средний медперсонал (фельдшер, медсестра/медбрат, дантист, акушер, помощник эпидемиолога) - 300 тысяч рублей;

младший медперсонал (младшая медсестра/медбрат, медрегистратор, санитар, сиделка, няня) - 200 тысяч рублей.

В ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он находится в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной. Помощь в центре получили уже более 300 человек.