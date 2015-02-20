Мосгордума вместе с волонтерами составит рейтинг дешевых магазинов

Мосгордума составит рейтинг дешевых магазинов

Депутаты Мосгордумы хотят составить рейтинг дешевых районных магазинов. Об этом M24.ru сообщила глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова. По ее словам, может быть составлен список социально-значимых продуктов, таких как крупы, хлеб, масло и молоко. Цены на них будут отслеживать волонтеры и муниципальные депутаты. А перечень самых дешевых магазинов опубликуют на сайтах управ и префектур. Аналогичная инициатива была организована в 2010 году. Тогда проверку цен проводили волонтеры движения "Народный контроль".

"Мы планируем создать общественный контроль за ценами в магазинах. К этой работе можно привлечь районных депутатов по программе "Муниципальный контроль" и столичных волонтеров", - отметила Портнова. По ее словам, список цен нужен не на все товары, а на самые необходимые горожанам продукты: молоко, крупы, масло, хлеб.

После сравнения волонтеры и депутаты составят перечень самых дешевых магазинов и передадут данные в управы или префектуры. "Логичнее всего размещать перечни дешевых магазинов на районных сайтах, потому что удобнее покупать продукты в своем районе, а не в рамках округа", - рассказала депутат.

Напомним, летом 2014 года Союз потребителей России разработал сайт "Добрые цены", где планировалось собирать лучшие предложения в городских магазинах и супермаркетах. Однако проект был приостановлен из-за недостатка финансирования.

Аналогичный рейтинг уже составляла организация "Народный контроль" в 2010 году. Добровольцы проверяли несколько магазинов в районе и сравнивали цены на продукты. Особое внимание уделялось ценам на гречневую крупу. Еженедельно волонтеры "Народного контроля" составляли не менее 400 актов о проверке торговых точек, а результаты проверок публиковались в районных СМИ. В регионах "Народный контроль" в этом году снова начал проверять магазины. В частности, рейды уже стартовали в Свердловской области. Напомним, что еще летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла "горячую линию" для жалоб на подорожание продуктов. В январе 2015 года цены на продукты проверяла прокуратура. В ходе проверок в магазинах Москвы прокуроры обнаружили "неоправданные торговые наценки" на рыбу, говядину и творог. Завышение цен на некоторые продукты достигает 130 процентов. Нарушения были обнаружены в магазинах "Азбука вкуса", "Перекресток", "Магнолия", "Дикси", "Магнит", "Билла" и "Спар". Столичные прокуроры возбудили 418 дел об административных правонарушениях. Руководителям торговых организаций вынесли 83 представления и объявили 32 предостережения.



Пресс-секретарь организации "Мосволонтер" Яна Фомина отметила, что столичные добровольцы готовы подключиться к этой работе. "В нашем распоряжении 10 тысяч постоянно сотрудничающих с нами волонтеров", - отметила она.

Муниципальный депутат района Северное Бутово Антон Долиденок также поддержал инициативу Мосгордумы. "Я готов выйти и проверить цены в магазинах в своем районе. Но список товаров, как мне кажется, сначала нужно согласовать с жителями, чтобы наш рейтинг был для них максимально полезен", - добавил он.

Пресс-секретарь префекта Центрального округа Павел Большунов заявил M24.ru, что префектура готова организовать публикацию рейтинга на сайтах районных газет и управ. "Мы всегда готовы пойти на встречу жителям. Если эта информация будет им полезна – ее опубликуют", - пояснил он.

Пресс-секретарь префектуры Восточного округа Андрей Иванов также заявил о согласии разместить на районных сайтах рейтинги. "Однако мы бы хотели, чтобы депутаты согласовали список продуктов и проверяемых магазинов с властями, чтобы проверки были официальными, а не субъективными", - отметил он.

Управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко полагает, что волонтерам собрать корректный рейтинг будет непросто. "Цену на молоко одной марки в конкретном магазине можно сравнивать только со стоимостью молока такой же марки в другом магазине. То же самое с хлебом, крупами и другими продуктами", - отметил он. Поэтому, если в рейтинге будет просто указана выгодная цена на гречку одного производителя, для потребителя это может быть бесполезным, если он предпочитает брать крупы другой фирмы.

Кроме того, эксперт отметил, что при составлении рейтинга преимущество будет однозначно у сетевых магазинов. "У них есть старые запасы, кроме того, сетевикам дешевле обходится логистика. Поэтому маленьким магазинам будет трудно с ними конкурировать", - пояснил Потапенко.

Дарья Миронова