Водителей обязали уступать дорогу велосипедистам на перекрестках

8 апреля вступили в силу новые правила дорожного движения для велосипедистов. Водителей обязали уступать дорогу любителям велопрогулок при повороте направо или налево на перекрестках, где имеются велодорожки.

Кроме того, изменяется значение знака "Пересечение с велосипедной дорожкой" а также корректируется значение знака "Обгон запрещен" - на участке его действия нельзя будет обгонять не только мопеды и двухколесные мотоциклы без коляски, но и велосипеды.

Также вводятся новые знаки для обозначения велопешеходных дорожек и знаки для дороги, по которой велосипедистам можно двигаться только по выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

Водителей мопедов обязали иметь при себе водительские удостоверения и предъявлять их по требованию сотрудников полиции. Правда, работники Госавтоинспекции будут контролировать наличие прав у водителей мопедов только после вступления в силу программ профессионального обучения водителей и желающих получить права категории "М".

Пресс-служба Госавтоинспекции России отмечает, что подобные нововведения позволят уменьшить количество спорных ситуаций, возникающих на дороге.

Отметим, что новые правила ПДД для велосипедистов были опубликованы 31 марта на портале правовой информации. Сегодня они вступили в силу.