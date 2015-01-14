Тело Елены Образцовой доставили в Москву

Спецрейс МЧС доставил в столицу тело Елены Образцовой

Москва готовится проститься с легендарной Еленой Образцовой. Тело оперной певицы, скончавшейся в понедельник в Германии, доставили в столицу, сообщает телеканал "Москва 24".

Борт МЧС прибыл в Домодедово около полуночи. Приехали в столицу и близкие Елены Образцовой, которых сопровождали психологи и врачи.

Оперная певица ушла из жизни в возрасте 75 лет после тяжелой болезни.

Прощание с народной артисткой СССР состоится 14 января в Большом театре. На следующий день состоится отпевание в храме Христа Спасителя. Образцову похоронят на Новодевичьем кладбище.

В Германии умерла оперная певица Елена Образцова

Певице могут установить памятник в столице. Соответствующего предложения в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме не поступало, но, если оно будет получено, столичное правительство обращение одобрит, подчеркнул председатель комиссии Лев Лаврентов.

Образцова родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище.

Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Образцова также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.

Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица закончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра.

Во время гастролей Большого театра в Милане, на сцене театра Ла Скала, Образцова в роли гувернантки из оперы Чайковского "Пиковая Дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии.

В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии.