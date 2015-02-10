Введение нового формата вывесок за ТТК отложено

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Правительство Москвы отложило внедрение нового формата вывесок магазинов за пределами Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников на заседании столичного правительства.

"Мы практически закончили работу по внедрению новых требований к вывескам. По всей остальной территории города мы предлагаем перенести сроки как минимум на год. По мере того, как будет складываться ситуация, надо будет это вопрос обсудить дополнительно", - приводит слова Решетникова корреспондент M24.ru.

Напомним, в конце 2013 года московские власти утвердили правила размещения и содержания информационных конструкций в столице.

"Москва в цифрах": Правила размещения уличных вывесок

По правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Отметим, незаконную рекламу в Москве начали убирать с сентября 2014 года. Вывески полностью убрали на 36 улицах в пределах Садового кольца, в том числе на Пятницкой, Маросейке, Покровке и Большой Дмитровке. Также в столице уберут щиты и баннеры, расположенные рядом с подземными пешеходными переходами.