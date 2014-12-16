Туристическая полиция в Новый год будет работать до двух часов ночи

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Новый год туристическая полиция будет работать до двух часов ночи. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве. Туристическим полицейским уже выдали четыре автомобиля. Обсуждается также возможность закупить для них скутеры, но решение будет принято ближе к лету.

В новогоднюю ночь на патрулирование центра Москвы с 20.00 до 2.00 выйдут 25 сотрудников турполиции. В другие дни новогодних каникул они будут работать с 11.00 до 23.00. "Сотрудники туристической полиции будут снисходительно относиться к гражданам и иностранным туристам в легкой степени опьянения, - пояснили в управлении охраны общественного порядка. - Сотрудники всегда готовы объяснить и показать иностранным гражданам, как добраться до необходимого им места, используя общественный транспорт или такси, а также всегда готовы оказать гражданам первую доврачебную медицинскую помощь до приезда городской службы скорой помощи".

На сегодняшний день в штате туристической полиции 184 сотрудника. "Все полицейские несут службу с идентификационным бейджем, на котором размещена информация о сотруднике на русском и английском языках. На правом плече сотрудника в скором времени будет размещена нарукавная повязка TOURIST POLICE", - отметили в пресс-службе.

Туристическим полицейским уже выдали четыре автомобиля - по одному на два-три пеших маршрута. "Автотранспорт будет доставлять сотрудников полиции к местам несения службы, а также использоваться в качестве стационарных постов туристической полиции. Вопрос об использовании электрических скутеров находится на стадии обсуждения, так как данный вид транспорта в зимний период нецелесообразен в связи с погодными условиями", - добавили в управлении охраны общественного порядка.

Отметим, что сегодня туристическая полиция патрулирует 13 маршрутов:

Красная площадь

Александровский сад

Площадь революции

Тверская площадь

Большая Дмитровка

Кузнецкий Мост

Никольская улица

Арбат

Новый Арбат

Камергерский переулок

Климентовский переулок

Лаврушинский переулок

Патриаршие пруды