Туроператор "Азия-Турс" приостановил свою деятельность

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Туроператор "Азия-Турс" сообщил о невозможности исполнить свои обязательства перед клиентами, говорится в пресс-релизе туроператора.

"ООО "Азия-Турс" уведомило Открытое страховое акционерное общество "Якорь" о невозможности исполнить договоры реализации туристического продукта в части наземных услуг, и возместить ущерб, причиненный неисполнением, в отношении туров, начинающихся после 01.01.2016", – говорится в сообщении.

Туроператор специализировался на отдыхе во Вьетнаме, Камбодже, Китае, Японии, Индии, Южной Корее и в других азиатских странах.

Напомним, с 1 января 2016 года Ростуризм исключил из федерального реестра компании туроператоров, связанных с турецким бизнесом

Всего исключено 19 юридических лиц, среди них ряд юрлиц из групп "Пегас Туристик", "Анекс" и "Корал Тревел". Они не смогут вести туристическую деятельность на территории России.

Власти России запретили продажу туристических путевок в Турцию и организовали дополнительный контроль за регулярным авиасообщением из-за соблюдения мер безопасности.