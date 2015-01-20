К концу года все перевозчики должны работать по новой схеме - Ликсутов

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До конца 2015 года московское правительство заключит 22 пятилетних контракта с маршрутными перевозчиками. Общая сумма контрактов составит 43 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Все собранные за проезд деньги перевозчики будут перечислять в бюджет города. Расходы компаний будут покрываться за счет платежей по контракту.

"До конца 2015 года в городе не останется ни одного перевозчика, работающего вне рамок этой модели. Сумма контракта за полный год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года составит 8,6 миллиарда рублей", - заявил Ликсутов. Таким образом, общая сумма контрактов с частными перевозчиками на пять лет составит 43 миллиарда рублей.

Город распределит контракты в ходе торгов. По словам Ликсутова, в каждый из 22 лотов включат от 2 до 14 маршрутов, 11 лотов состоят из сравнительно коротких маршрутов, предназначенных для небольших транспортных компаний. Вторую половину лотов, скорее всего, распределят между собой крупные игроки рынка.

Ликсутов отметил, что предлагаемые на торги контракты - это около 30 процентов рынка маршрутных перевозок. Остальную 70-процентную долю рынка, как и прежде, будет обслуживать ГУП "Мосгортранс".

Как будет развиваться столичный транспорт

Напомним, первый из конкурсов уже объявлен московским ГКУ "Организатор перевозок". Лот включил два маршрута - №199К и №368 - общей протяженностью около 14 километров. Максимальная цена контракта составила 124,6 миллиона рублей.

Победитель в течение пяти лет будет перевозить горожан на автобусах вместимостью от 19 до 85 пассажиров. При этом важно, чтобы машина соответствовала всем требованиям и была не старше двух лет.

Маршрутки №199к будут курсировать от станции метро "Сходненская" до остановки "Налоговый городок" и обратно. А №368 будет ходить от станции метро "Речной вокзал" до платформы "Долгопрудная". Сейчас на этих линиях работают обычные маршрутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство планирует ввести единую систему перевозок для Мосгортранса и частных перевозчиков.

В рамках новой модели транспортного обслуживания Мосгортранс и частные перевозчики будут обязаны перевозить пассажиров по единой регулируемой цене, использовать единые проездные билеты, предоставлять право льготного проезда, соблюдать расписание и единые требования к качественным характеристикам подвижного состава.