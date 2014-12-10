Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10 декабря 2014, 16:13

Мэр назначил нового начальника Московской административной дорожной инспекции

транспорт МАДИ Московская административная дорожная инспекция новые назначения власть

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Новым начальником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) станет Юрий Овсянников. Приказ о его назначении подписал Сергей Собянин, рассказал M24.ru источник в транспортном комплексе.

Ранее Юрий Овсянников занимал должность руководителя управления специальных программ. "Его управление по сути занимается собственной безопасностью, чтобы сотрудники МАДИ не нарушали законодательство", -пояснил M24.ru источник в инспекции.

Его предшественник, Сергей Румянцев, был уволен по собственной инициативе 7 ноября. Сергей Румянцев проработал на должности начальника МАДИ почти год - он был назначен 25 ноября 2013 года. Два месяца исполняющим обязанности руководителя МАДИ был Валерий Трофимов, заместитель Румянцева.

Московская административная дорожная инспекция - новая структура, которая была создана в столичном правительстве 1 ноября прошлого года. Она занимается нарушениями правил парковки, а также контролем за таксистами. За первое полугодие 2014 года МАДИ выписала более 400 тысяч штрафов на общую сумму более 1,2 млрд рублей. С 26 апреля 2014 года за нарушение правил остановки и стоянки было эвакуировано почти 11 тысяч машин.

Марина Курганская

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать