Мэр назначил нового начальника Московской административной дорожной инспекции

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Новым начальником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) станет Юрий Овсянников. Приказ о его назначении подписал Сергей Собянин, рассказал M24.ru источник в транспортном комплексе.

Ранее Юрий Овсянников занимал должность руководителя управления специальных программ. "Его управление по сути занимается собственной безопасностью, чтобы сотрудники МАДИ не нарушали законодательство", -пояснил M24.ru источник в инспекции.

Его предшественник, Сергей Румянцев, был уволен по собственной инициативе 7 ноября. Сергей Румянцев проработал на должности начальника МАДИ почти год - он был назначен 25 ноября 2013 года. Два месяца исполняющим обязанности руководителя МАДИ был Валерий Трофимов, заместитель Румянцева.

Московская административная дорожная инспекция - новая структура, которая была создана в столичном правительстве 1 ноября прошлого года. Она занимается нарушениями правил парковки, а также контролем за таксистами. За первое полугодие 2014 года МАДИ выписала более 400 тысяч штрафов на общую сумму более 1,2 млрд рублей. С 26 апреля 2014 года за нарушение правил остановки и стоянки было эвакуировано почти 11 тысяч машин.

Марина Курганская