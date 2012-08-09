IKEA продала свой бренд по "разумной" цене

ИТАР-ТАСС

Мировая сеть по торговле мебелью и товарами для дома IKEA продала свой бренд за 11,2 миллиарда долларов (75 миллиардов шведских крон), сообщает шведское издание The Local. Эксперты посчитали цену «разумной».

Владельцем торговой марки стала дочерняя компания IKEA – Ikea Systems, расположенная в Нидерландах. Ранее бренд принадлежал компании Interogo, зарегистрированной в Лихтенштейне и подконтрольной основателю IKEA Ингвару Кампраду.

Бренд IKEA занимает 89-е место среди ста самых дорогих торговых марок мира, но не является самой рейтинговой шведской компанией. Его опережает сеть магазинов одежды H&M, которая оценивается в 125 миллиардов крон и занимает 58-ю позицию в рейтинге мировых брендов.

Ингвар Кампрад основал компанию IKEA в 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет. За шесть десятилетий компания превратилась в крупнейшее предприятие по торговле мебелью и товарами для дома. IKEA имеет представительства в 40 странах мира. В России первые магазины появились в 2000 году.