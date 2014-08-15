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Спорт

15 августа 2014, 11:39

Российский теннисист Габашвили подозревается в участии в "договорняке"

теннис договорные матчи Теймураз Габашвили

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский теннисист Теймураз Габашвили подозревается в участие в договорном матче, сообщает Tennis World со ссылкой на некоммерческую организацию Federbet, объединяющую представителей европейских казино и букмекерских контор в борьбе с договорными матчами.

Под подозрение попал матч первого круга турнира в Гамбурге между Габашвили и испанцем Даниэлем Химено-Травером. Сумма ставок на игру, завершившуюся победой испанца (6:2, 6:3), превысила один миллион долларов.

Всего Federbet подозревает в договорном характере восемь теннисных матчей, два из которых были проведены на турнирах серии ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и шесть - на "Челленджерах".

"Нам сообщили о быстром изменении котировок до начала и во время матча, что вызвало у нас сомнения. Такая ситуация очень часто встречается на турнирах серии "Челленджер" из-за низких призовых. В ATP туре ситуация выглядит лучше, хотя договорные матчи по-прежнему присутствуют в стартовых раундах и в квалификации", - говорится в заявлении Federbet.

В свою очередь, Габашвили уже заявил о своей невиновности.

"Мне нечего скрывать. Уже на Уимблдоне я чувствовал себя не очень хорошо. Возможно, это стало известно, и тот, кто делал ставки, использовал (информацию) с пользой для себя. В Гамбурге я играл с травмой колена, которая беспокоила меня уже несколько месяцев. Я толком не готовился к турниру, и многие об этом знали", - заявил теннисист.

Отметим, что в июне 2014 года в участии в договорном матче Federbet подозревала другого россиянина - Валерия Руднева. Под подозрение организации попал матч первого круга турнира серии "Челленджер" в Казани, где Руднев уступил Акселю Мишону со счетом 2:6, 1:6

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