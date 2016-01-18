Театральные премьеры зимы: Чехов от Кончаловского и Толстой от Карбаускиса

Миндаугас Карбаускис. Фото: facebook.com/t.mayakovskogo

В последние две недели января московские театры покажут несколько премьерных работ. Миндаугас Карбаускис, немногословный худрук Театра имени Маяковского, продолжит заданную ранее тему наследия Толстого. Андрей Кончаловский тоже верен себе и своим литературным пристрастиями – его силами в Театре имени Моссовета теперь можно будет посмотреть чеховскую трилогию – "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". Две постановки присутствуют в репертуаре несколько сезонов. "Вишневый сад" завершает этот цикл. О новинках сезона читайте в обзоре m24.ru.

"Русский роман"



Главная премьера сезона для "Маяковки" вновь связана с именем великого русского писателя, мыслителя, "учителя в жизни и в искусстве" – Льва Толстого. После комедии "Плоды просвещения", худрук театра Миндаугас Карбаускис чуть сменил вектор, но оставил неизменной отправную точку – своего героя. От творчества Толстого режиссер переходит к его биографии, не менее насыщенной драматическими событиями, чем его ключевые опусы. Как и в ситуации с энигматическим "Кантом", к изучению личности писателя режиссер привлек своего единомышленника, литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса, который создал некое вымышленное пространство на грани вымысла и достоверных исторических фактов. Герои спектакля блуждают между реальными событиями личной жизни Толстого и его жены Софьи Андреевны (Евгения Симонова) и романом "Анна Каренина".

Фото: facebook.com/t.mayakovskogo

Дата : 23 и 24 января : 23 и 24 января Место: Театр имени Маяковского, основная сцена Цена: от 700 р.



"Энергичные люди"

Театр имени Моссовета готовится познакомить свою публику с целой россыпью премьер: в январе и в начале февраля здесь сыграют сразу несколько новых спектаклей большой и малой формы. Павел Хомский обратился к наследию Василия Шукшина – в репертуаре появится инсценировка сатирической повести "Энергичные люди". Эту едкую вещь почти в гоголевском стиле приметил в 80-х Георгий Товстоногов. В БДТ спектакль-долгожитель неизменно собирал публику и приводил в недоумение негативно настроенную критику. Павел Хомский рассмотрел актуальные черты в образах героев социалистического прошлого, отображенного в "Энергичных людях", и решил, что пьеса, написанная более четырех десятилетий назад, прозвучит современно – пороки, которые высмеивает Шукшин, не пропали со сменой политических режимов. В спектакле заняты ведущие артисты моссоветовской труппы и их молодые коллеги: Анатолий Васильев, Лариса Кузнецова, Маргарита Шубина, Александр Голобородько, Геннадий Коротков, Сергей Виноградов и другие.

Дата : 21, 28 января : 21, 28 января Место: Театр имени Моссовета Цена: от 350 р.



"Веселый солдат"

Первая в этом сезоне премьера Губернского театра – произведение коллективное. Спектаклем по повести Виктора Астафьева "Веселый солдат" занималась целая группа режиссеров с Сергеем Безруковым во главе. На роль рассказчика, солдата Вити, приглашен Борис Галкин, актер, которому в свое время довелось лично общаться с писателем, а теперь выпал шанс воплотить его образ на сцене.

Наверное, более серьезного спектакля подопечные Безрукова еще не выпускали. Война не покидала Астафьева всю жизнь. Пропитавшись ей насквозь в окопах, перенеся три ранения, он ощущал ее запах до конца своих дней. Повесть, которую выбрала команда Губернского, повествует о простом деревенском человеке, наблюдающим день за днем как редеют ряды его товарищей. Но Астафьев говорит не только о потерях. Даже в кровавом месиве, под пулями человек не перестает любить – женщину, Родину, мир…

Фото: http://m-g-t.ru

Дата : 28 января, 5 и 23 февраля : 28 января, 5 и 23 февраля Место: Губернский театр Цена: от 800 р.



"Вишневый сад"

Одну из ключевых в мировой драматургии пьесу "Вишневый сад" в последний раз ставили в Моссовете в начале 2000-х. Леонид Хейфец долго анализировал феномен этого чеховского шедевра, не раз обращаясь к нему – спектакль с Ольгой Остроумовой и Евгением Стебловым в главных ролях стал третьей попыткой найти неизведанные тропы к пониманию глубины чеховской драматургии. Раневская в трактовке Остроумовой ассоциировала утрату вишневого сада с неминуемым концом своего "бабьего лета". Гаев-Стеблов со своей способностью играть трогательно, чуть инфантильно, создавал на сцене образ человека беззащитного, в чем-то очень симпатичного, но абсолютно никчемного. Портреты новой постановки нарисует Андрей Кончаловский, для которого Чехов – не писатель и драматург, а явление совершенно особое, сродни религии. Трудно найти еще одного режиссера, который бы столь запальчиво воплощал основные труды "мелиховского летописца". В главных ролях – Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Юлия Хлынина, Александр Бобровский, Галина Боб.

Фото: Елена Лапина