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Город

12 декабря 2014, 19:45

Московское такси получит 100 млн рублей субсидий в 2015 году

такси транспорт Максим Ликсутов субсидии московское такси

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Столичные власти в будущем году направят 100 миллионов рублей на субсидии городскому такси. Об этом рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов, сообщает корреспондент M24.ru.

Ликсутов подчеркнул, что в 2015 году планируется выдать около 7 тысяч дополнительных лицензий на работу такси. В настоящее время выдано примерно 48 тысяч разрешений.

В столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.

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С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, однако те, кто уже получил лицензию, могут работать до конца срока и только потом перекрасить автомобиль. А с апреля 2014 года лицензию для работы в такси можно оформить только на портале госуслуг. Обычно срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней.

Кроме того, москвичей будут учить вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) организует курсы для начинающих предпринимателей.

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