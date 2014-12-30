Как работают телефоны экстренных служб в праздники

Фото: M24.ru/ Мария Касатина
С 1 по 11 января изменится режим работы телефонных служб правительства Москвы, сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, с 16:00 31 декабря до 8:00 12 января 2015 года в режиме автоответчика будут работать:
- справочно-информационная служба правительства города (СИСМ);
- информационный канал мэра Москвы;
- телефон прямой связи правительства с жителями города.
При этом с 1 по 11 января 2015 года по всем вопросам можно будет обратиться в службы экстренной помощи и окружные диспетчерские службы, работающие круглосуточно.
Телефоны служб экстренной помощи:
- пожарная охрана – 01
- полиция – 02
- скорая медицинская помощь – 03
- газовая служба – 04
- неотложная психологическая помощь (бесплатно, только с городских телефонов) – 051
- служба 112 города Москвы – 8 (495) 937-99-11
- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях – 8 (495) 637-22-22
- оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно) – 8 (499) 610-00-00
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Напомним, в связи с новогодними и рождественскими праздниками изменится график работы столичных центров госуслуг.
Так, 31 декабря многофункциональные центры будут открыты для посетителей с 8:00 до 20:00 часов. А вот с 1 по 8 января 2015 они работать не будут.
С 9 января центры госуслуг города заработают в обычном режиме – с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.
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