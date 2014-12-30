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30 декабря 2014, 20:12

Как работают телефоны экстренных служб в праздники

связь режим работы номера телефонные службы

Фото: M24.ru/ Мария Касатина

С 1 по 11 января изменится режим работы телефонных служб правительства Москвы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 16:00 31 декабря до 8:00 12 января 2015 года в режиме автоответчика будут работать:

  • справочно-информационная служба правительства города (СИСМ);
  • информационный канал мэра Москвы;
  • телефон прямой связи правительства с жителями города.
Задать свой вопрос в прежнем режиме можно будет с 12 января. Справочно-информационная служба правительства города обычно работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В субботу - до 17:00. Ночью и в воскресенье работает автоответчик. Телефон прямой связи правительства с жителями города работает ежедневно с 9:00 до 16:00 кроме выходных и праздничных дней.

При этом с 1 по 11 января 2015 года по всем вопросам можно будет обратиться в службы экстренной помощи и окружные диспетчерские службы, работающие круглосуточно.

Телефоны служб экстренной помощи:

  • пожарная охрана – 01
  • полиция – 02
  • скорая медицинская помощь – 03
  • газовая служба – 04
  • неотложная психологическая помощь (бесплатно, только с городских телефонов) – 051
  • служба 112 города Москвы – 8 (495) 937-99-11
  • служба реагирования в чрезвычайных ситуациях – 8 (495) 637-22-22
  • оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно) – 8 (499) 610-00-00

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Напомним, в связи с новогодними и рождественскими праздниками изменится график работы столичных центров госуслуг.

Так, 31 декабря многофункциональные центры будут открыты для посетителей с 8:00 до 20:00 часов. А вот с 1 по 8 января 2015 они работать не будут.

С 9 января центры госуслуг города заработают в обычном режиме – с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.

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