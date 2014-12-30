Как работают телефоны экстренных служб в праздники

Фото: M24.ru/ Мария Касатина

С 1 по 11 января изменится режим работы телефонных служб правительства Москвы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 16:00 31 декабря до 8:00 12 января 2015 года в режиме автоответчика будут работать:

справочно-информационная служба правительства города (СИСМ);

информационный канал мэра Москвы;

телефон прямой связи правительства с жителями города.

Задать свой вопрос в прежнем режиме можно будет с 12 января. Справочно-информационная служба правительства города обычно работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В субботу - до 17:00. Ночью и в воскресенье работает автоответчик. Телефон прямой связи правительства с жителями города работает ежедневно с 9:00 до 16:00 кроме выходных и праздничных дней.

При этом с 1 по 11 января 2015 года по всем вопросам можно будет обратиться в службы экстренной помощи и окружные диспетчерские службы, работающие круглосуточно.

Телефоны служб экстренной помощи: пожарная охрана – 01

полиция – 02

скорая медицинская помощь – 03

газовая служба – 04

неотложная психологическая помощь (бесплатно, только с городских телефонов) – 051

служба 112 города Москвы – 8 (495) 937-99-11

служба реагирования в чрезвычайных ситуациях – 8 (495) 637-22-22

оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно) – 8 (499) 610-00-00

Напомним, в связи с новогодними и рождественскими праздниками изменится график работы столичных центров госуслуг.

Так, 31 декабря многофункциональные центры будут открыты для посетителей с 8:00 до 20:00 часов. А вот с 1 по 8 января 2015 они работать не будут.

С 9 января центры госуслуг города заработают в обычном режиме – с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.