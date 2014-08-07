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07 августа 2014, 11:48

В Музее современного искусства "посадили" Wi-Fi-"дерево"

связь Московский музей современного искусства инсталляции

Фото: solartiagroup.ru

Во дворе Московского музея современного искусства, расположенного на Петровке, появилось Wi-Fi устройство в виде дерева. Объект работает на солнечных батареях. Днем дерево раздает Wi-Fi, а ночью превращается в световую инсталляцию.

В светлое время суток устройство накапливает солнечную энергию благодаря четырем аккумуляторам, установленным под скамейкой, сообщили M24.ru в пресс-службе музея.

Воспользоваться интернетом могут все посетители музея с 12.00 до 20.00 - после этого двор музея закрывается. В четверг у посетителей есть возможность пользоваться бесплатным интернетом до 21.00.

Отметим, что дерево не только светит "листьями" в темноте, но и воспроизводит пение птиц с помощью специального динамика.

В скором времени рядом с музеем может появиться еще одно дерево. "Также у нас появится дерево со скворечником. Эта инсталляция символизирует движение человека к природе, единение с ней", - сказала сотрудница пресс-службы.

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