Все редкие книги в городских библиотеках уже оцифрованы

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Все столичные библиотеки были проверены на пожарную безопасность, никаких проблем выявлено не было, сообщил M24.ru руководитель Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Борис Куприянов.

"Мы проводим плановые проверки московских библиотек, но, по нашим данным, с пожарной безопасностью в наших читальнях все в порядке", - добавил Куприянов.

По словам Куприянова, столичным библиотекам не нужно оцифровывать все свои фонды, так как пополнение библиотек устроено так, что одни и те же книги есть сразу в нескольких читальнях. При этом все уникальные издания уже оцифрованы. "Переведены в электронный вид редкие книги в библиотеке Некрасова, Лосева, Тургенева и в других", - пояснил Куприянов. Он отметил, что в фонде города совсем небольшой процент редких книг.

Сейчас в городском подчинении находятся более 400 библиотек. В список входят районные читальни, а также такие крупные учреждения, как библиотека Достоевского, библиотека имени Некрасова, библиотека "Проспект", Тургеневская библиотека и другие.

Напомним, вечером 30 января начался пожар в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Огонь охватил второй и третий этажи здания.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. На его ликвидацию ушло больше суток. Спасатели говорят, что восстановить здание уже невозможно. При этом, по предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Пожар начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Анатолий Федотов