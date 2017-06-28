Присяжные перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Немцова на 29 июня

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Присяжные вновь не смогли вынести вердикт пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

Старшина коллегии во время заседания в Московском окружном военном суде сообщила, что присяжные устали и просят перенести дальнейшее обсуждение дела на 29 июня.

Судья Юрий Житников согласился с просьбой коллегии и объявил перерыв до 11:00 29 июня.

Это уже второй перенос приговора по данному делу. 27 июня коллегия также не смогла прийти к единому мнению по 26 вопросам дела. Из них 16 касаются обвинений подсудимых в подготовке и исполнении убийства политика, а еще 10 – незаконного оборота оружия.

По делу об убийстве Бориса Немцова проходят пять фигурантов. Перед судом предстали Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям "убийство, совершенное организованной группой, по найму" и "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой".