Более 2 тысяч подростков трудоустроились через Центры занятости

"Интервью": Татьяна Портнова - о правах ребенка в школе

На сегодняшний день через Центр занятости трудоустроено более 2 тысяч подростков. Всего для молодых москвичей доступно 6 тысяч вакансий, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" депутат Мосгордумы Татьяна Портнова.

"Подросток должен обратиться в территориальное агентство занятости, которое есть в каждом округе. Также вакансии можно посмотреть в интернете. После этого необходимо написать заявление, эта услуга тоже доступна в электронном виде. Но уже в процессе оформления на работу надо прийти в территориальное бюро занятости и получить направление на работу", - пояснила Портнова.

Что касается самых вакансий, то Центр занятости предлагает работу на почте, в кафе, менеджерами и т.д. Наибольшим спросом пользуются вакансии разносчика и расклейщика рекламы, около 16% молодых людей выбирают такую подработку.

"Меньшим спросом пользуются специальные трудовые отряды, которые едут на сельскохозяйственные работы. 2% молодежи хотят пойти на такую работу", - отметила депутат.

При этом Портнова сообщила, что если у работодателя, нанявшего подростка, заключен договор с Центром занятости, то город в обязательном порядке доплачивает еще 8-10% к зарплате. Этот процент рассчитывается от минимальной заработной платы в Москве.

"Менее, чем 14 тысяч, подросток или студент получать не может. А сейчас минимально молодые люди обычно получают 17-19 тысяч рублей", - подчеркнула Портнова.

Она также рассказала, что при устройстве на работу необходимо обращать внимание на несколько вещей. Прежде всего, на заключение трудового договора.

"Если договор не заключается и не выдается на руки, то это должно насторожить и родителей, и подростка. Недоверие также вызывают случаи, когда просят заплатить за стажировку или проведение каких-то дополнительных экспертиз. Все, что касается устройства подростка или студента на работу, в том числе выдача медицинских справок, делается бесплатно", - подчеркнула Портнова.