Фонд капитального ремонта будет следить за работой подрядчиков

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Столичный фонд капитального ремонта многоквартирных домов теперь будет контролировать ремонтные работы, которые проводят подрядные организации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Фонде.

Как уточняется, Фонд получил доступ ко всем видам работ по капитальному ремонту благодаря членству в саморегулируемой организации "Капремонт и строительство".

"Фонд допущен к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. Это работы в области водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции, пожарной безопасности, электроснабжения и многие другие", – сказал источник агентства.

Что ремонтируют по программе "Капитальный ремонт"

На прошлой неделе в 9 столичных округах стартовали работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. В 28 домах планируется заменить 98 лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет.

Всего в августе планируется заменить 522 лифта в 173 домах в 9 административных округах. Продолжительность ремонта лифтов составит от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования. Для замены используется отечественное оборудование московского производства.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957-1968 годах. База жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве.

Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.