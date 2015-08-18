LIVE: общественное обсуждение закупок школьного оборудования

ТАСС/Сергей Бобулев

19 августа на ВДНХ в павильоне №14 "Информационный город" состоится общественное обсуждение закупок, запланированных ГКУ города Москвы "Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов" столичного департамента образования.

На мероприятии расскажут о возведении и усовершенствовании государственных школ на территории Центрального, Северо-Восточного, Южного, Северного Восточного, Юго-Западного административных округов. Также речь зайдет о закупке оборудования для внутреннего и пропускного режимов в образовательных учреждений.

В обсуждении участие примут представители департаментов образования, региональной безопасности и противодействия коррупции, экспертно-консультативного совета родительской общественности.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.