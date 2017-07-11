Что построят в моем районе: жилой комплекс с детсадом в центре Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Жилой комплекс из шести корпусов на участке в 5,1 гектара планируют построить в Пресненском районе столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Объект появится на Мантулинской улице. Это будет многофункциональный центр с жилой частью, фитнес-центром, детсадом и подземной автостоянкой. Комплекс обеспечат транспортной, социальной инфраструктурой и парковками.

Корпуса с первого по пятый представляют собой П-образные строения разной этажности, но в едином стиле. На первых двух этажах по большей части будут находиться нежилые помещения для коммерческих и общественных функций. В первом корпусе нижние этажи займет детсад с группами короткого дня. Его площадь составит более 1200 квадратных метров.

Площадки для игр и спорта предполагается разместить вокруг корпуса и вдоль центрального бульвара. В четвертом доме на первых двух этажах появится фитнес-центр с бассейном площадью около 2 тысяч квадратных метров, а выше – жилые квартиры, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Этажность кварталов в проекте – от 2 до 20 этажей. Корпус "шесть" станет доминантой застройки – это 21-этажная жилая башня с магазинами на первых двух этажах. Подземная парковка запроектирована из расчета одно машино-место на квартиру. Проектом заложено 1467 мест в подземном паркинге для жителей и работников, а также 51 место на уличных стоянках.