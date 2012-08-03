Российский стрелок установил мировой рекорд на Олимпиаде

ИТАР-ТАСС

Россиянин Алексей Климов в квалификации соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров установил новый мировой рекорд. Отныне лучшее достижение в этом виде спорта составляет 592 очка, сообщает Чемпионат.ком.

Второе место занял китаец Фен Дин с результатом в 588 баллов, а третье - кубинец Леурис Пупо, набравший 586 очков.

Финал состязаний пройдет сегодня в 17:30 по московскому времени, россиянин является главным фаворитом.

Отметим, что предыдущий рекорд (590 очков) принадлежал также Климову и был установлен им в 2006 году в рамках соревнований на Кубок мира.