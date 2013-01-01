Пассажирам общественного транспорта будут платить за полученные травмы

Пассажирам общественного транпсорта будут платить за полученные травмы

С 1 января начал действовать закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Теперь человек может потребовать компенсацию за травму, которую он получил при поездке на общественном транспорте.

Для возмещения ущерба пассажиру необходимо обратиться в страховую компанию, с которой перевозчик заключил договор.

Если такого документа нет, то компенсацию перевозчик обязан выплатить сам. При отказе в выплате пассажир может привлечь компанию к ответственности за нарушение закона. Ранее компенсации за травмы могли получить только пострадавшие в поездах дальнего следования и самолетах.