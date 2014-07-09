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Ж/Д и вокзалы

09 июля 2014, 11:47

"Карта провожающего" будет работать на 90 ж/д станциях

станции расширение карта провожающего ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

"Карта провожающего" с 10 июля будет действовать не только на вокзалах, но и на 90 остановочных пунктах, оснащенных турникетными комплексами, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Напомним, что впервые пассажиры воспользовались картой 4 марта 2014 года. В пилотном режиме карта действовала на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского.

Ранее пассажиры часто просили, чтобы им разрешили бесплатно проходить на платформу и провожать своих близких прямо до электропоезда. Только за первую неделю работы проекта картой воспользовались более 300 человек.

На столичных вокзалах появились "карты провожающего"

Отметим, что услуга эта бесплатная. Однако при получении "карты провожающего" пассажиру нужно оставить в кассе залог в размере 100 рублей. Карта действует в течение 30 минут и позволяет однократно пройти на платформу и обратно.

Теперь услугой можно воспользоваться на следующих остановочных пунктах:

Список станций, где можно воспользоваться "картой провожающего"

1. Аэропорт Домодедово,
2. Нижние котлы,
3. Коломенская,
4. Бирюлево товарная,
5. Бирюлево пассажирская,
6. Расторгуево,
7. Домодедово,
8. Каланчевская,
9. Текстильщики,
10. Люблино,
11. Царицыно,
12. Бутово,
13. Покровская,
14. Силикатная,
15. Подольск,
16. Гривно,
17. Чехов,
18. Серпухов,
19. Электрозаводская,
20. Новая,
21. Перово,
22. Вешняки,
23. Выхино,
24. Косино,
25. Ухтомская,
26. Люберцы 1,
27. Панки,
28. Томилино,
29. Удельная,
30. Малаховка,
31. Быково,
32. Ильинская,
33. Отдых,
34. Фабричная,
35. Раменское,
36. Голутвин,
37. 88 км,
38. Куровская,
39. Москва-3,
40. Яуза,
41. Северянин,
42. Лосиноостровская,
43. Лось,
44. Перловская,
45. Тайнинская,
46. Мытищи,
47. Строитель,
48. Пушкино,
49. Подлипки-Дачные,
50. Болшево-Монино,
51. Воронок,
52. Щелково,
53. Чкаловская,
54. Монино,
55. Ивантеевка-2,
56. Дмитровская,
57. Ленинградская,
58. Тушино,
59. Павшино,
60. Дедовск,
61. Истра,
62. Беговая,
63. Фили,
64. Кунцево,
65. Сетунь,
66. Баковка,
67. Одинцово,
68. Отрадное,
69. Жаворонки,
70. Голицыно,
71. Тучково,
72. Тимирязевская,
73. Дмитров,
74. Пл. Серп и Молот,
75. Пл. Чухлинка,
76. Пл. Новогиреево,
77. Реутово,
78. Железнодорожная,
79. Электроугли,
80. Павловский Посад,
81. Орехово-Зуево,
82. Пл. Крутое,
83. Ногинск,
84. Фрязево,
85. Петушки,
86. Пл. Матвеевская,
87. Очаково,
88. Солнечная,
89. Пл. Переделкино,
90. Новопеределкино.

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