"Карта провожающего" будет работать на 90 ж/д станциях

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"Карта провожающего" с 10 июля будет действовать не только на вокзалах, но и на 90 остановочных пунктах, оснащенных турникетными комплексами, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Напомним, что впервые пассажиры воспользовались картой 4 марта 2014 года. В пилотном режиме карта действовала на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского.

Ранее пассажиры часто просили, чтобы им разрешили бесплатно проходить на платформу и провожать своих близких прямо до электропоезда. Только за первую неделю работы проекта картой воспользовались более 300 человек.

На столичных вокзалах появились "карты провожающего"

Отметим, что услуга эта бесплатная. Однако при получении "карты провожающего" пассажиру нужно оставить в кассе залог в размере 100 рублей. Карта действует в течение 30 минут и позволяет однократно пройти на платформу и обратно.

Теперь услугой можно воспользоваться на следующих остановочных пунктах: