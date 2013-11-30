Пациентов военного госпиталя в Щелкове перевезли в другие больницы

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Более 30 пациентов военного госпиталя имени Бурденко в подмосковном Щелкове, оставшемся без тепла, перевезли в другие медучреждения.

Их доставили в филиалы госпиталя в Купавне (10 человек), Сергиевом Посаде (20 человек) и Монино (четыре человека), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

После ликвидации аварии и восстановления теплоснабжения госпиталь продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, прорыв трубопровода оставил без тепла и горячей воды при температуре воздуха -5 градусов 56 домов с населением 37 тысяч человек. Спасатели планируют устранить аварию к 18.00 сегодняшнего дня.