Главу Истринского района подозревают в незаконной продаже земель

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Глава Истринского района Анна Щерба подозревается в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что она занималась незаконной продажей земли, находящейся в федеральной собственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2008 году Щерба незаконно подписала постановления, согласно которым 4 земельных участка общей площадью более 88 тысяч кв.м были выведены из федеральной собственности в муниципальную.

После подписания бумаг Щерба продала землю компании "Азимут". Участки были проданы по 560 тысяч рублей, несмотря на то, что их рыночная стоимость составляла более 6 миллионов рублей. Усложняет ситуацию и тот факт, что земли находились под контролем Россельхозакадемии, и глава Истринского района не имела никакого права ими распоряжаться.

В 2009 году сотрудник администрации Истринского муниципального района письменно доложил Щербе о необходимости отмены незаконных постановлений, однако она проигнорировала это заявление.

Расследование находится на начальном этапе, и пока следствие не может делать окончательные выводы о виновности Щербы.