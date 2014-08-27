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Следствие

27 августа 2014, 11:29

МВД России поймало 3,6 тысячи человек на распространении детского порно

следствие уголовные дела нарушения спецоперации детская порнография

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники управления "К" МВД с начала года уличили 3,6 тысячи пользователей по всему миру в распространении детской порнографии, передает пресс-служба полиции.

В основном злоумышленники находятся в США (927 человек), Бразилии (501), Германии (398), Франции (266), Великобритании (249), Канады (215), Нидерландов (184), Бельгии (115), Мексики (68), Австралии (66) и Украины (56).

Отметим, что в США распространителям грозит до 30 лет тюрьмы, в Бразилии - до 15 лет, в Канаде - до 10, а во Франции - до двух лет плюс штраф в размере 30 тысяч евро.

В МВД отмечают, что преступников выявили в рамках международной операции "Сорняк", в которой участвуют 75 стран. Данные подозреваемых передали в правоохранительные органы тех стран, где они были пойманы.

При этом в России с начала года было возбуждено 274 уголовных дела, в суд передали 80 дел. В 2012 году было заведено 169 дел, а в 2013 – 325 дел. В суд передали 36 и 161 дело соответственно.

При этом наибольшее количество фактов распространения детской порнографии было зафиксировано в Центральном, Сибирском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

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