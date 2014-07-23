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Жизнь в мире

23 июля 2014, 21:06

Представитель МАК примет участие в расследовании катастрофы Boeing

следствие авиакатастрофы Украина МАК Boeing 777 жизнь в мире бортовые самописцы Malaysia Airways

Расследованием причин крушения Boeing 777 займутся 24 эксперта

Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступил к работе в комиссии по расследованию катастрофы Boeing 777 на Украине. Кроме того, он примет участие в расшифровке "черных ящиков" самолета, сообщает МИА "Россия сегодня".

После крушения Boeing 777 на востоке Украины МАК призвал международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в зонах вооруженных конфликтов.

Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.

Ранее M24.ru сообщало, что бортовые самописцы разбившегося Boeing будут переданы Британскому управлению расследования авиационных катастроф в Фарнборо. Найденные на месте крушения черные ящики были переданы в Донецке официальным представителям Малайзии.

В среду в нидерландском Эйндховене приземлился первый самолет с останками жертв трагедии. Там же пройдет основная траурная церемония в присутствии королевских особ и высокопоставленных представителей других стран.

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Также на 24 июля запланировано отправление еще 51 контейнера с телами и фрагментами тел погибших на двух самолетах из Харькова в Эйндховен.

23 июля в Нидерландах объявлен Днем национального траура по погибшим в крушении самолета.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airways, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от города Шахтерска на востоке Украины. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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