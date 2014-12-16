Срок следствия по делу о крушении частного самолета Falcon продлен до мая

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Срок расследования дело о крушении частного самолета Falcon в аэропорту Внуково продлен до 21 мая 2015 года, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

По его словам, в настоящее время проведено множество следственных действий, но планируется еще допросить неустановленных сначала очевидцев, назначить комплексную авиатехническую экспертизу, дождаться результатов других экспертиз, пишет МИА "Россия сегодня".

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека: три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, диспетчеру Александру Круглову, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.