Суд продлил до осени домашний арест депутату-стороннику Навального

Алексей Навальный. Фото: M24.ru

Депутату муниципального округа Зюзино Константину Янкаускасу, которого обвиняют в нарушении порядка финансирования избирательной кампании бывшего кандидата в мэры столицы Алексея Навального, продлили срок домашнего ареста до 17 октября 2014 года, сообщает в среду Агентство "Москва".

Своим решением Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия, продлив изоляцию Янкаускаса на три месяца, до окончания расследования. В ходе судебного слушания следователь заявил, что депутат может скрыться от следствия и суда.

"Оснований для отмены меры пресечения в виде домашнего ареста не имеются, он является депутатом, таким образом имеют обширный круг связей, и может ими воспользоваться, может воспрепятствовать производству по делу. Также необходимо провести ряд следственных действий", - заявил представитель следствия.

В свою очередь, адвокат подсудимого Сергей Панченко отметил, что документов, свидетельствующих о том, что Янкаускас будет препятствовать производству по делу нет: "Материал дела представляет собой формальный набор документов, есть поручительство депутата Госдумы, поручительство депутатов муниципальных округов. Месяц он не имел право покидать место домашнего ареста. В случае продления домашнего ареста, просим о прогулках не менее трех часов".

По словам самого депутата, за 40 дней его домашнего ареста следствие ни провело никаких следственных действий: "Мне не известно, намерено ли следствие в ближайшее три месяца что-то проводить. Единственная мотивация в сегодняшнем ходатайстве следствия - это политическая мотивация, связанная с выборами в Мосгордуму. В день объявления подачи документов в Мосгордуму меня поместили под домашний арест. Меня пытаются лишить возможности осуществлять общественную деятельность, также лишают права исполнения обязанностей депутата".

Напомним, соратникам оппозиционера Алексея Навального депутату муниципального округа Зюзино Янкаускасу и руководителю московского отделения "Партии Прогресс" Николаю Ляскину 11 июня было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Суд поместил Янкаускаса под домашний арест до 17 июля, Ляскину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По версии следствия, соратники оппозиционера присвоили себе около 10 миллионов рублей пожертвований на предвыборную кампанию Навального, который в то время баллотировался на пост мэра Москвы.