Сергей Дьяков: "Будем публиковать видеоролики конфликтов контролеров с "зайцами"

Фото предоставлено пресс-службой ГКУ "Организатор перевозок"

Контролеры предлагают повысить штрафы для безбилетников до 2,5 тысяч рублей. Столько сейчас платят москвичи, использующие чужую социальную карту. О новых мерах борьбы с "зайцами", а также о "доске позора" для водителей маршруток, хамящих пассажирам, и сносе дебаркадеров, рассказал в интервью M24.ru глава Государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

― Сергей Сергеевич, вы недавно перешли в транспортный комплекс. На чем сконцентрируетесь на новом месте работе?

― Для нас сейчас задача номер один - снизить количество жалоб на наших сотрудников-контролеров. Для этого нужно постоянно публиковать видеоролики, чтобы все могли посмотреть, как ведут себя контролеры и пассажиры. В этом году мы планируем разыграть конкурс на закупку 250 видеорегистраторов. Спорные случаи будем публиковать на нашем сайте. Недавно произошло два вопиющих ЧП, когда безбилетники напали на контролеров и нанесли им телесные повреждения.

Заявление в полицию мы уже написали, хотим добиться привлечения безбилетников-хулиганов к ответственности. И такие случаи не редки. Однако мы видим положительную тенденцию – число безбилетников сокращается, кроме того, люди стали дисциплинированно оплачивать штрафы. В этом плане мы приближаемся к другим крупным городам мира. В некоторых странах в метро нет турникетов ― но постоянно ходят контролеры и штрафуют. Причем штрафы намного выше, чем у нас.

Я думаю, что надо уравнять штраф за безбилетный проезд и за использование чужой социальной карты. То есть повысить денежное наказание с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей



― Вы считаете, что в Москве надо увеличивать денежное наказание для "зайцев"?

― Я думаю, что надо уравнять штраф за безбилетный проезд и за использование чужой социальной карты. То есть повысить денежное наказание с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. Сейчас многие "зайцы", увидев контролера, прячут "бабушкину" соцкарту. Обыскивать их мы не имеем права. Поэтому приходится штрафовать их как безбилетников на 1 тысячу рублей, а не на 2,5 тысячи. Единый штраф позволит избежать таких коллизий. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Если будет решено, что это экономически целесообразно, выйдем с таким предложением в Мосгордуму.





― Вы думаете, что ужесточение наказания заставят пассажиров платить за проезд?

― Да, потому что штрафов будут бояться.

― Как вы планируете повысить собираемость штрафов?

― Мы его уже повышаем за счет доступности способов оплаты. Так, сейчас в 47 банкоматах "Сбербанка", установленных в метро, можно оплатить штраф по номеру постановления. Также с октября 2014 года ГКУ "Организатор перевозок" присутствует в "Сбербанк-Онлайн". Ведем переговоры с "Росбанком" и "ВТБ24". Бывают такие случаи, когда нарушители забывают о том, что них есть штраф, и вспоминают об этом, когда дело уже попало к судебным приставам.

В прошлом году мы совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организовали масштабное информирование о способах оплаты штрафов через СМИ: репортажи, бегущие строки, радиоэфиры, размещение наружной рекламы и звуковых сообщений в городском транспорте.

Как планируют наказывать "зайцев" в транспорте

― Вы говорили, что в службе судебных приставов созданы отделы, которые занимаются транспортными штрафами. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

― В октябре 2014 года управление ФССП по Москве создало три межрайонных отдела, специализирующихся на штрафах от столичных госструктур. За четыре месяца работы ГКУ "Организатор перевозок" направило им 110 тысяч исполнительных дел. 42 процента дел на 58 млн рублей приставы уже взыскали. А всего за 2014 год приставы взыскали более полумиллиарда рублей штрафов с "зайцев". Это те штрафы, которые граждане отказываются платить добровольно.

― В прошлом году на "зайцев", не оплачивающих штрафы, планировали жаловаться работодателям и в вузы. Была ли эта система запущена?

― В отношении самых злостных нарушителей подобные меры прорабатываются. Информирование работодателей и учебные заведения о нарушениях граждан осложняется тем, что нарушители не называют мест работы или учебы.

― Вы планируете увеличивать число контролеров?

― Нет, не планируем, даже с учетом открытия новых станций метрополитена. Мы просто перераспределим сотрудников по новым маршрутам. Всего у нас 500 контролеров: 200 работают в метро и 300 ― в наземном транспорте.

"Начало дня на Доверии": Как столичные контролеры борются с "зайцами"

― Вы проверяете своих сотрудников на детекторе лжи. Как потом используете эти данные?

― Мы стараемся повышать качество и культуру общения пассажиров и контролеров. Детекторы позволяют выявить и разрешить конфликтные ситуации. Для нас важно, чтобы наши специалисты были порядочными и добросовестно выполняли свою работу. Главная задача контролера - пресечение нарушений, поэтому в их работе важна справедливость. Они не должны руководствоваться какими-либо корыстными интересами. К примеру, мы выявляем факты фальсификации штрафов. В этом случае материалы направляются в полицию, и в отношении контролера возбуждается уголовное дело по ст. 285 УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями".

― Город переходит на новую модель работы с коммерческими перевозчиками. Маршруты будут распределяться на конкурсах, которые объявит ваше учреждение. Когда пройдут первые тендеры?

― Мы недавно объявили конкурс на первый лот, который включает два маршрута на северо-западе. На данном этапе мы рассчитываем опубликовать все лоты до конца первого квартала 2015 года.

― Будете ли вы разрабатывать правила поведения водителей?

― В требованиях к конкурсу нельзя прописать все. Город заключает контракт, но инструктирует водителя непосредственно перевозчик. В месяц нам приходит около 150 жалоб от москвичей на контролеров, нелегальных и легальных перевозчиков. В жалобах рассказывают, кто курит, кто хамит. Затем мы ведем переговоры с перевозчиком, чтобы он навел порядок в своей компании.

На хамское поведение водителей частных перевозчиков жалоб очень много. Граждане уже сами выкладывают на YouTube такие ролики



― Сейчас на вашем сайте есть фотографии "зайцев", а будут публиковать "доску позора" водителей, на которых много жалоб приходит?

― Мы сейчас начнет этот вопрос прорабатывать, потому что на хамское поведение водителей частных перевозчиков жалоб много. Граждане уже сами выкладывают на YouTube такие ролики.

― Сколько нелегальных перевозчиков вы выявили в прошлом году? Как планируете с ними бороться?

― В целом количество выявленных правонарушений в 2014 году, по сравнении с 2013, увеличилось на 7%. В прошлом году мы пресекли деятельность 45 юридических лиц, привлекли к ответственности 16 должностных лиц и 123 физических лица. Выявили 65 нелегальных регулярных городских маршрутов и 38 нелегальных межрегиональных или междугородних. Всего в отношении этих лиц было составлено 17 тысяч протоколов за различные административные правонарушения.

Часто бывает, что в Москву, к примеру, из Калуги приезжает восьмиместный микроавтобус без обозначений. Утром он из Калуги привозит людей к станции метро без билетов, а вечером их забирает и везет обратно в Калугу. Сложно доказывать регулярность таких поездок. Но в месяц около десяти таких автомобилей выявляем.

Недавно мы разобрали два дебаркадера, потратив на это около 9 млн рублей



― Московское правительство в прошлом году начало очищать акваторию Москвы-реки от дебаркадеров. Вы занимаетесь этим вопросом. Сколько дебаркадеров еще осталось демонтировать?

― ГКУ "Организатор перевозок" обеспечивает исполнение постановления правительства города. Департамент транспорта в 2013-2014 годах издал 38 приказов о транспортировке и демонтаже объектов, исключенных из государственного судового реестра. Правообладатели десяти объектов самостоятельно осуществили мероприятия по отведению дебаркадеров из акватории реки Москвы с места стоянки. Силами ГКУ "Организатор перевозок" было демонтировано и транспортировано четыре объекта. Три объекта подведомственных структур МЧС, которые обеспечивают спасение жизней, останутся в акватории. Но их собственники должны устранить технические недостатки. В настоящее время демонтажу и транспортировке подлежит 21 объект.

"Вечер": На Краснопресненской набережной закрывают ресторан на воде

― А сколько стоит разбор дебаркадера?

― Стоимость демонтажа и транспортировки дебаркадеров рассчитывается индивидуально и зависит от объема демонтажных работ и маршрута его транспортировки. К примеру, недавно мы разобрали два дебаркадера, потратив на это около 9 млн рублей.

Демонтаж производится в случае, если габаритные размеры объекта не соответствуют высоте московской мостовой группы - через нее нужно пройти во время транспортировки дебаркадера до места хранения. Собственник вправе осуществить добровольную транспортировку объекта. В случае, если работы будут выполнены ГКУ "Организатор перевозок", правообладателю необходимо будет возместить городу понесенные затраты.

Беседовала Марина Курганская