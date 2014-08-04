Вступил в силу закон о двойном гражданстве

В России вступил в силу закон о сокрытии двойного гражданства

4 августа вступает в силу закон о двойном гражданстве, передает телеканал "Москва 24".

Отныне все, у кого есть гражданство другой страны, обязаны уведомить об этом власти, причем на процедуру отводится два месяца. Отметим, что не следует путать двойное и второе гражданство - в первом случае у стран есть соответствующее соглашение (у РФ - только с некоторыми странами ближнего зарубежья), и обладатель двух паспортов сам выбирает, например, в армии какой страны ему служить.

Второе гражданство юридической силы на территории России не имеет: так, отслужившие в армии другой страны будут обязаны пройти военную службу в РФ.

Напомним, в июне 2014 года Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве. За нарушение предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

При этом за нарушение установленного порядка подачи уведомления грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Отметим, что выяснением наличия у россиян гражданства другого государства будет заниматься Следственный комитет России.

На жителей Крыма нормы закона будут распространяться с 1 января 2016 года.