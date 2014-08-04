Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Законы

04 августа 2014, 09:22

Вступил в силу закон о двойном гражданстве

штрафы законы двойное гражданство уведомления

В России вступил в силу закон о сокрытии двойного гражданства

4 августа вступает в силу закон о двойном гражданстве, передает телеканал "Москва 24".

Отныне все, у кого есть гражданство другой страны, обязаны уведомить об этом власти, причем на процедуру отводится два месяца. Отметим, что не следует путать двойное и второе гражданство - в первом случае у стран есть соответствующее соглашение (у РФ - только с некоторыми странами ближнего зарубежья), и обладатель двух паспортов сам выбирает, например, в армии какой страны ему служить.

Второе гражданство юридической силы на территории России не имеет: так, отслужившие в армии другой страны будут обязаны пройти военную службу в РФ.

Ссылки по теме

Напомним, в июне 2014 года Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве. За нарушение предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

При этом за нарушение установленного порядка подачи уведомления грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Отметим, что выяснением наличия у россиян гражданства другого государства будет заниматься Следственный комитет России.

На жителей Крыма нормы закона будут распространяться с 1 января 2016 года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать