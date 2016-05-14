В ЮЗАО школьница покончила с собой

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На юго-западе столицы 15-летняя школьница покончила с собой, прыгнув с балкона, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следствия, рано утром 14 мая девочка спрыгнула с общего подъездного балкона, расположенного на 14-м этаже одного из жилых домов на улице Воронцовские пруды. Она упала на припаркованный поблизости автомобиль, в результате чего получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".