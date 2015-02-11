Самолет Ереван - Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде

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Пассажирский самолет, следовавший из Еревана в Москву, по решению командира экипажа совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира - гражданина одной из европейских стран, передает "Интерфакс".

Посадка была совершена по решению командира экипажа в связи с тем, что один из пассажиров вел себя неадекватно, что могло создать угрозу безопасности других пассажиров. Данный пассажир является гражданином одной из европейских стран, возможно, Голландии, сказал собеседник агентства.

По его словам, неадекватность пассажира выражалась в том, что он бегал по салону, стучал в двери кабины пилотов. В Волгограде мужчину сняли с рейса. По предварительным данным, у него был приступ мании преследования.

Через три часа самолет продолжил рейс в Москву, на его борту находились 130 пассажиров.