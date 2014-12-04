В Подмосковье упал легкомоторный самолет

В подмосковной деревне Чемодурово упал самолет МиГ-29

В четверг, 4 декабря, в Подмосковье упал самолет, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 12.07. Падение летательного аппарата произошло в деревне Чемодурово Воскресенского района Подмосковья, по адресу улица Восточная, дом 42.

После инцидента самолет не загорелся. В настоящее время на месте происшествия работают 12 спасателей и 3 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.

Как сообщают СМИ, упавший самолет был легкомоторным. В результате происшествия, по данным "Интерфакса", пострадали два человека.

Напомним, что летом под Серпуховым два человека погибли при падении частного самолета. Следствие рассматривало две версии крушения легкомоторного летательного аппарата - это техническая неисправность и ошибка пилота.

В мае в Подмосковье разбился еще один легкомоторный самолет. Одноместный летательный аппарат упал в Солнечногорском районе, его пилот погиб. Инцидент произошел в деревне Пятница.