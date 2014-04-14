В фестивале "Московская Весна" примут участие более 200 ресторанов

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Около 200 столичных ресторанов примут участие в фестивале "Московская Весна", сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Так, в ходе ярмарки "Пасхальный дар" с 20 по 27 апреля гостей будут угощать преимущественно пасхальными блюдами, а на ярмарке "Московская весна" отдадут предпочтение старинной русской кухне.

Кроме того, на каждой фестивальной площадке будет и свое детское меню. "На детей мы делаем отдельный упор. Будет сделано детское меню. Будут бесплатные мастер-классы, и можно будет научиться делать поделки из бересты, расписывать пасхальные яйца, составлять весенние букеты", - отметил глава департамента Алексей Немерюк.

Напомним, что столичные власти намерены провести в пасхальную неделю 200 праздничных мероприятий. Основными площадками для проведения гуляний станут семь пешеходных зон, восемь парков культуры и отдыха, 11 территорий около храмов, а также порядка 160 учреждений культуры во всех административных округах столицы.

Главной целью фестиваля станет возрождение традиций празднования Пасхи. В частности, будут проводиться выступления православных хоров и коллективов, торговля пасхальными сувенирами и угощениями пасхального стола на ярмарках "Пасхальный дар".

Кроме того, ночью пройдут специальные кинопоказы об истории и традициях праздника, а также будет организована прямая трансляция службы в храме Христа Спасителя.

Для удобства горожан в эту ночь с 19 на 20 апреля будет также продлена работа общественного транспорта. Так, наземный транспорт будет ходить до 3.30, а метро - до 2.00.

В правительстве считают, что пасхальный фестиваль по числу участников сможет сравниться с рождественскими ярмарками, которые посетило около 6 миллионов человек человек. Всю информацию о программе фестиваля можно будет узнать на сайте vesna.mos.ru.