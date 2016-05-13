На востоке Москвы маршруты некоторых трамваев изменят

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С 14 мая в связи с реконструкцией путей изменится движение по трамвайным маршрутам на участке от платформы Новогиреево до станций метро "Авиамоторная" и "Семеновская", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Трамваи будут ходить следующим образом:



Трамвай № 8: от Новоконной площади до метро "Авиамоторная" будет следовать своим маршрутом, после посадки на Авиамоторном проезде – по маршруту трамвая № 24 до Курского вокзала;

Трамвай № 36: от остановки "Детский санаторий" до метро "Семеновская" по своему маршрутом, далее – по трассе трамвая № 34 до 16-й Парковой улицы.

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Вместо трамваев №№ 24, 34 и 37 от платформы Новогиреево по Свободному и Зеленому проспектам, 3-й Владимирской улице, к станциям метро "Перово" и "Шоссе Энтузиастов" будут ходить автобусы № 024 ‒ до конечной станции "Метро "Авиамоторная"" и № 034 – до станции метро "Семеновская".

Стоит отметить, что маршрут № 034, а также автобусы №№ 36, 83, 141, 254 и 702 будут объезжать часть проспекта Буденного по улицам Уткина и Гаражная, делая на них остановки. Кроме того, вместо остановки "Шоссе Энтузиастов" данные автобусы будут производить высадку и посадку пассажиров на станции "3-я Владимирская улица".