Платформу ж/д станции Фили откроют после реконструкции в конце месяца

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До 25 сентября продлевается реконструкция платформы железнодорожной станции Фили по направлению на Москву, говорится на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"В связи с большим объемом работ, реконструкция пассажирской платформы №2 в направлении на Москву станции Фили Белорусского направления продлевается до 25 сентября 2015 года", – говорится в сообщении.

Платформу закрыли на реконструкцию 28 июля, по графику работы должны были завершиться 12 сентября.

Разовые билеты до станции оформляться не будут, пассажиры смогут оформить билеты до остановок Кунцево, Тестовская или Беговая. Абонементные проездные, ранее оформленные до станции Фили, будут действительны для выхода на станциях Кунцево-1, Тестовская и Беговая, поясняют в ЦППК. Кроме этого, назначена дополнительная остановка на станции Тестовская.

Также пассажиры смогут без дополнительной платы воспользоваться проездом до станции Фили, проехав до Тестовской и совершив там пересадку на обратный электропоезд, идущий из Москвы.

Напомним, в течение 2014-2015 годов Центральная пригородная пассажирская компания отремонтировала более чем 1,3 тысячи объектов пригородной инфраструктуры. Речь идет платформах, лестничных сходах, билетных кассах и навесах. В сентябре планируется завершить капитальный ремонт восьми остановочных пунктов.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2015 году в столичном регионе отремонтируют 98 железнодорожных станций. С апреля по июнь ЦППК планировала провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино.

Напомним, на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток. 24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях. В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек.