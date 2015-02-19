По московским меркам: Самый старый кинотеатр

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Кинотеатр "Художественный", расположенный недалеко от метро "Арбатская", считается старейшим не только в Москве, но и в России. Еще с 1896 года в здании с лепниной показывали синематограф. В качестве кинотеатра он открылся в 1909 году, был рассчитан на 400 зрителей и носил название "Художественный электротеатр".

"Большая Москва": Кинотеатр "Художественный"

"Художественный" совершил переворот в столичном кинематографе: теперь наслаждаться новым видом искусства стало не только интересно, но еще и комфортно, в здании было электричество тепло- и водоснабжение, фойе было оформлено мрамором и украшено живыми растениями, на стенах красовались афиши — еще одна диковинка для публики тех времен.

С 1912 по 1913 год здание подверглось реконструкции и стало вмещать в себя уже порядка 900 человек. Среди прочей светской публики кинотеатр посещал сам Лев Николаевич Толстой. Именно здесь состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" и здесь же официально сообщили новость о кончине поэта Сергея Есенина.

Долгое время кинотеатр являлся площадкой Московского Международного Кинофестиваля. Кинотеатр признан объектом культурного наследия. В 2014 году здание закрыли на реконструкцию, специалисты обещают, что здание не только приобретет новейшее оборудование, но и сохранит прежний исторический дух.

Самый старый кинотеатр в мире — "Эдем". Он находится расположен в курортном городе Франции Ла-Сьота. Здание было открыто аж в далеком 1889 году. Десятью годами позже именно здесь прошел показ фильма братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота", который не только очаровал публику, но и напугал ее — настолько изображение казалось реалистичным. Фильм длился всего 48 секунд, однако это было начало нового искусства — многие эксперты считают эту запись одним из первых фильмов в истории кино.

С 80-х годов прошлого века, после смерти владельца, "Эдем" в течение долгого времени открывался всего на несколько дней в году, а в 1995 году закрылся совсем. Однако городские власти нашли средства на его реставрацию. Вековое здание подверглось серьезному изменению, в ходе реставрации его превратили в настоящий высокотехнологичный кинотеатр. Бюджет проекта составил около 5–6 миллионов евро.

Но, если верить Книге рекордов Гиннесса, самый старый кинотеатр в мире находится в городе Корсор, Дания. Korsoеr Biograf Teater открыл свои двери 30 января 1907 года в одном из залов отеля Korsor. Здесь проходят не только показы фильмов, но и выступления артистов, в том числе в стиле stand-up.