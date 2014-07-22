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Экономика

22 июля 2014, 13:42

В самом известном детском магазине Москвы установят гигантские часы

реконструкция Детский мир магазины часы

Фото: пресс-служба

В Центральном Детском Магазине на Лубянке появятся одни из самых больших часов в мире. Как сообщила пресс-служба компании "Галс-Девелопмент", которая занимается реставрацией универмага, грандиозный часовой механизм уже заказан Петродворцовому часовому заводу "Ракета".

Фото: Пресс-служба

Новые часы изготовят из алюминия, стали, меди и латуни. Механизм размером 6 на 7 метров будет состоять из 21 шестеренки, 4-метрового балансового анкерного колеса и 13-метрового маятника с диаметром 3 метра. Зеркальная поверхность маятника является асферическим зеркалом, благодаря чему создается оптический эффект. На сегодняшний день в мире не существует действующих часов с шестеренками таких размеров. Вес конструкции составит 5 тонн. За точность новинки будет отвечать планетарный механизм, корректирующий часы с помощью инновационного электронного устройства.

Вице-президент "Галс-Девелопмент" Владимир Стригин выразил надежду, что дизайн часов будет привлекать внимание детей и взрослых посетителей магазина и сделает их одной из главных достопримечательностей Москвы.

Публика сможет увидеть часы в атриуме здания на Лубянке в начале декабря 2014 года, когда Центральный Детский Магазин откроется после реконструкции.

Крупнейшие часы мира

Рекордсменом часового искусства сейчас считаются часы на башне Абраж аль-Баит в Мекке (Саудовская Аравия), укрепленные на высоте 600 метров. Диаметр каждого из четырех циферблатов составляет 46 метров. Другие часы-гиганты имеются в торговом центре Cevahir Mall в Стамбуле – их диаметр 36 метров.

Самые крупные часы Европы с 9-метровым циферблатом установлены на вокзале в швейцарском городке Аарау. А вот знаменитый Биг Бен поменьше – всего 7 метров. Следом в рейтинге европейских часовых механизмов идут кремлевские куранты: диаметр их циферблатов – 6,12 метров.

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