В самом известном детском магазине Москвы установят гигантские часы

Фото: пресс-служба
В Центральном Детском Магазине на Лубянке появятся одни из самых больших часов в мире. Как сообщила пресс-служба компании "Галс-Девелопмент", которая занимается реставрацией универмага, грандиозный часовой механизм уже заказан Петродворцовому часовому заводу "Ракета".
Фото: Пресс-служба
Новые часы изготовят из алюминия, стали, меди и латуни. Механизм размером 6 на 7 метров будет состоять из 21 шестеренки, 4-метрового балансового анкерного колеса и 13-метрового маятника с диаметром 3 метра. Зеркальная поверхность маятника является асферическим зеркалом, благодаря чему создается оптический эффект. На сегодняшний день в мире не существует действующих часов с шестеренками таких размеров. Вес конструкции составит 5 тонн. За точность новинки будет отвечать планетарный механизм, корректирующий часы с помощью инновационного электронного устройства.
Вице-президент "Галс-Девелопмент" Владимир Стригин выразил надежду, что дизайн часов будет привлекать внимание детей и взрослых посетителей магазина и сделает их одной из главных достопримечательностей Москвы.
Публика сможет увидеть часы в атриуме здания на Лубянке в начале декабря 2014 года, когда Центральный Детский Магазин откроется после реконструкции.
Крупнейшие часы мираРекордсменом часового искусства сейчас считаются часы на башне Абраж аль-Баит в Мекке (Саудовская Аравия), укрепленные на высоте 600 метров. Диаметр каждого из четырех циферблатов составляет 46 метров. Другие часы-гиганты имеются в торговом центре Cevahir Mall в Стамбуле – их диаметр 36 метров.
Самые крупные часы Европы с 9-метровым циферблатом установлены на вокзале в швейцарском городке Аарау. А вот знаменитый Биг Бен поменьше – всего 7 метров. Следом в рейтинге европейских часовых механизмов идут кремлевские куранты: диаметр их циферблатов – 6,12 метров.