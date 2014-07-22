В самом известном детском магазине Москвы установят гигантские часы

Фото: пресс-служба

В Центральном Детском Магазине на Лубянке появятся одни из самых больших часов в мире. Как сообщила пресс-служба компании "Галс-Девелопмент", которая занимается реставрацией универмага, грандиозный часовой механизм уже заказан Петродворцовому часовому заводу "Ракета".

Фото: Пресс-служба

Новые часы изготовят из алюминия, стали, меди и латуни. Механизм размером 6 на 7 метров будет состоять из 21 шестеренки, 4-метрового балансового анкерного колеса и 13-метрового маятника с диаметром 3 метра. Зеркальная поверхность маятника является асферическим зеркалом, благодаря чему создается оптический эффект. На сегодняшний день в мире не существует действующих часов с шестеренками таких размеров. Вес конструкции составит 5 тонн. За точность новинки будет отвечать планетарный механизм, корректирующий часы с помощью инновационного электронного устройства.

Вице-президент "Галс-Девелопмент" Владимир Стригин выразил надежду, что дизайн часов будет привлекать внимание детей и взрослых посетителей магазина и сделает их одной из главных достопримечательностей Москвы.

Публика сможет увидеть часы в атриуме здания на Лубянке в начале декабря 2014 года, когда Центральный Детский Магазин откроется после реконструкции.