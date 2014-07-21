В Москве реконструируют семь участков трамвайных путей

Фото: M24.ru

ГУП "Мосгортранс" объявил конкурс на разработку проектной документации для реконструкции трамвайных путей в Москве. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Всего предполагается отремонтировать семь участков трамвайных путей:

участок от Каланчевской улицы, дом 35 до Краснопрудной улицы, дом 4 (включая оборотную петлю "Каланчевская улица"),

участок от Павелецкой площади, дом 1 до Новоспасского моста,

пути от Тимирязевской улицы до Верхней улицы,

трамвайные пути на улице Судостроительной,

на Симферопольском бульваре от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта,

на Красноказарменной улице от улицы Авиамоторной до узла "137 проезд"

пути на Бабаевской улице

На разработку проекта подрядчику отводится шесть месяцев со дня заключения контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 августа, подведение итогов намечено на 15 августа.

Напомним, что сейчас в Москве идет разработка маршрутов новых трамвайных линий. Так, на востоке и северо-востоке Москвы появятся две новые линии трамвая. Рассматривается возможность построить линию скоростного трамвая от станции "Шоссе Энтузиастов" в район Ивановское.

Помимо этого, уже утвержден проект планировки участка линии трамвая из района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД, там планируется размещение девяти остановочных пунктов.

Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлево. Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок - пять в Чертаново и пять - в Бирюлево.