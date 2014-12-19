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Экономика

19 декабря 2014, 20:08

В "Детском мире" установили самые большие в мире механические часы

реконструкция Детский мир Лубянка магазины часы

Фото: предоставлено пресс-службой Петродворцового часового завода "Ракета"

В атриуме "Центрального детского магазина на Лубянке" завершили монтаж самых больших в мире механических часов, сообщает Агентство "Москва". В целом на производство и установку часов ушло полгода.

Часы имеют гарантию 100 лет. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей. Он достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре – вся конструкция занимает несколько этажей атриума.

Часы входят в пятерку ведущих мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу.

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Напомним, после открытия "Центральный детский магазин на Лубянке" должен стать самым большим в мире магазином игрушек, центром детской индустрии.

В обновленном здании магазина будут организованы входы со всех четырех фасадов - со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная. Таким образом, в центре "Детского мира" образуется площадь, на которой будут сходиться потоки посетителей.

Общая торговая площадь универмага после реконструкции увеличится с 50 до 70 тысяч квадратных метров. Кроме огромных монументальных механических часов там появятся уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.

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Около 20% площади займут детские образовательно-развлекательные функции. Откроется Детский город профессий "КидБург" и детский кинотеатр.

Центральной площадкой для проведения детских мероприятий будет атриум магазина, который вместит всех зрителей. Отдельная зона предполагается для ресторанов и кафе – это шестой и седьмой этажи здания. На седьмом этаже магазина также появится "Музей детства".

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